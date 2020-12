Brexit: scade termine ultimo per raggiungere accordo, negoziati nel limbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta la stampa britannica, questo significherà che il Consiglio europeo, nel caso si raggiunga un accordo, dovrà probabilmente mettere in campo delle misure provvisorie a partire dal primo gennaio per evitare lo spettro di un "no deal" di poche settimane, fino a quando il Parlamento non potrà votare e ratificare l'accordo. Tuttavia, scrive "The Guardian", nel caso le trattative proseguissero per diversi altri giorni, potrebbe non esserci il tempo per le capitali europee di analizzare il testo e far approvare dal Consiglio tali misure provvisorie, lasciando i rapporti Ue-Regno Unito scoperti sino a quando l'Europarlamento non potrà esprimersi. (Rel)