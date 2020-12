Algeria: il Paese affronta la peggiore crisi idrica da 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Risorse idriche dell’Algeria, Arezki Baraki, ha rivelato che il tasso nazionale di riempimento delle dighe ha raggiunto il livello più basso da quasi 40 anni, registrando un abbassamento fino al 38 per cento della capacità. La situazione secondo il ministro è dovuta ai cambiamenti climatici, che dovrebbero peggiorare negli anni a venire. Per quanto riguarda la fornitura di acqua potabile, il ministro ha precisato che l’Algeria ha registrato quest’anno un deficit del 39 per cento, aggiungendo che la regione mediterranea è classificata tra quelle più toccate dal cambiamento del clima. Secondo Baraki, gli esperti prevedono per i prossimi anni un aumento del deficit idrico di circa il 60 per cento in alcune regioni del mondo. Il ministro ha inoltre ricordato che l’Algeria aveva previsto nel 2002 di importare acqua, a seguito della siccità registrata in precedenza. (Ala)