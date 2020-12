Regno Unito: Hancock (Salute), "nuove restrizioni dureranno mesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Matt Hancock in un'intervista rilasciata nella giornata di domenica ha affermato che il governo "non avesse scelta" nell'implementare nuove misure ulteriormente restrittive in vaste parti della nazione inglese, tra cui il sud-est e la capitale Londra, a seguito della scoperta di un nuovo ceppo di Sars-Cov-2 molto più contagioso rispetto a quelli sinora circolanti. Hancock ha definito la gestione della pandemia come "una sfida enorme, che durerà fino a quando non potremo proteggere le persone con il vaccino", aggiungendo che "questa sarà la nostra realtà per almeno i prossimi due mesi". Ha anche chiesto nuovamente ai residenti nelle aree sottoposte a restrizioni del nuovo livello 4 di "rimanere a casa", e "agire come se avessero il virus". "I casi nelle aree di livello 4 sono cresciuti enormemente nei pochi giorni passati", ha affermato Hancock, sottolineando come la soluzione della questione richiederà tempo. (segue) (Rel)