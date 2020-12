Imprese: lettera intenti Campidoglio-Unindustria, Raggi, "giovani e lavoro per rilancio Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente del gruppo giovani imprenditori di Unindustria, Giulio Natalizia, hanno firmato una lettera di intenti finalizzata alla collaborazione tra le parti per promuovere il rilancio delle attività produttive ed economiche a Roma. L'obiettivo è quello di creare ulteriori opportunità per le nuove generazioni, attraverso la condivisione di proposte e l'individuazione di nuove modalità di sostegno all'imprenditoria, progetti di educazione finanziaria e diffusione della cultura di impresa. Lo comunica il Campidoglio in una nota. "La lettera di intenti che abbiamo firmato conferma e rende ancora più solida la collaborazione già avviata con il gruppo dei giovani di Unindustria - spiega la sindaca Raggi -. Il ruolo delle imprese è di fondamentale importanza per rilanciare Roma, per offrire nuove opportunità lavorative, soprattutto dopo l'emergenza sanitaria. Il lavoro deve essere la priorità. In questo senso, la sinergia tra pubblico e privato è essenziale". (segue) (Com)