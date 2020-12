Terrorismo in Tunisia, pastore decapitato perché accusato di essere un informatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna l’incubo del terrorismo in Tunisia. Il Polo giudiziario per la lotta al terrorismo ha confermato la pista terroristica per l’uccisione di un pastore, Okba Ben Abdedayem Dhibi, 32 anni, decapitato nelle zone montuose di Sultania, presso Jebel Salloum, vicino al confine con l'Algeria. Il ministro dell'Interno Taoufik Charfeddine si è recato sul posto, al posto del capo del governo Hichem Mechichi, ancora in quarantena anti-Covid, per porgere le condoglianze alla famiglia della vittima. Il quotidiano nazionale “El Khabar” ipotizza che l’omicidio sia opera di gruppi terroristici affiliati alla Brigata Uqba bin Nafi, che ha sede sui Monti Salloum che si affacciano sulla regione Sultania, della località di Hassi al Farid. Il premier Mechichi ha anche incaricato i ministri della Difesa e degli Affari interni di intensificare gli sforzi per identificare gli autori e assicurarli alla giustizia. Il corpo del pastore 32enne è stato trovato dai suoi familiari nella zona cuscinetto militare del Jebel Salloum. Secondo lo zio della vittima, il nipote è stato decapitato da un gruppo di terroristi che lo accusavano di essere un informatore delle forze d sicurezza. Il giovane è stato decapitato davanti agli occhi dei suoi due fratelli e di suo cugino, legati con delle corde e poi liberato dopo l’assassinio. (Tut)