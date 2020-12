Libia: oggi il Parlamento tiene una sessione consultiva via Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento della Libia eletto nel 2014, terranno una sessione consultiva via Internet per discutere la modifica della presidenza e dei regolamenti interni. In un comunicato stampa, il parlamentare Mohamed al Raeed ha spiegato che non è stato possibile tenere una sessione ufficiale "a causa di alcuni problemi logistici e dello scoppio dell'epidemia di coronavirus", indicando che sarà fissata una data per una sessione ufficiale nel prossimo futuro. (Lit)