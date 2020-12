Russia: premier Mishustin approva elenco istruzioni dopo conferenza stampa Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha approvato un elenco di istruzioni per l'esecutivo stilate in seguito alla conferenza stampa di fine anno del presidente Vladimir Putin. Lo ha dichiarato l'ufficio stampa del governo. Mishustin ha incaricato il ministero dello Sviluppo Economico, quello dello Sviluppo digitale e quello del Lavoro di verificare il funzionamento dei sistemi per la richiesta e l'ottenimento di sussidi sociali. Il primo ministro ha incaricato il dicastero della Salute di valutare la disponibilità di farmaci per le cure a domicilio dei pazienti con coronavirus. Un punto importante riguarda le piccole e medie imprese ed i lavoratori autonomi. Il ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello delle Finanze e con il Servizio fiscale federale dovranno effettuare una valutazione della condizione finanziaria delle imprese. (Rum)