Libia: in corso coordinamento fra Gna e Lna per la riapertura della strada costiera

- La strada costiera della Libia riaprirà dopo l’attuazione di un accordo tra le parti militari libiche. Lo hanno confermato i rappresentanti del Governo di accordo nazionale (Gna) all’interno del Comitato militare congiunto 5+5, dopo essersi accordati con i colleghi dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Durante un incontro con il vicepresidente del Consiglio di presidenza, Ahmed Maiteeq, il comitato del Gna ha chiarito che "è in corso un coordinamento per aprire la strada che collega l'est e l'ovest del Paese attraverso Sirte". I membri del comitato e Maiteeq hanno riesaminato i passi compiuti per attuare l'intesa e il vicepresidente ha sottolineato l'importanza di aprire la strada e attuare le intese raggiunte Comitato 5+5 sotto gli auspici di la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). (Lit)