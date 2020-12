Francia: Parigi, si eviterà una terza serrata se si farà attenzione a diffusione Covid nel periodo di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ha affermato che una nuova serrata nel paese potrà essere evitata se si farà attenzione nelle prossime settimane ai comportamenti individuali e a non diffondere il contagio da Covid-19. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl", Attal ha dichiarato di non volersi mettere "nell'ottica di un nuovo riconfinamento a gennaio, altrimenti vorrebbe dire che non serve a niente fare sforzi". "I francesi fanno molti sforzi" e "possiamo continuare ad avanzare con le regole che ci siamo fissati il 15 dicembre" ha affermato il portavoce dell'esecutivo. (Frp)