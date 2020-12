Germania: sciopero in sei centri Amazon da oggi fino al 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori di sei centri di spedizione di Amazon in Germania sono in sciopero da oggi fino al 24 dicembre compreso. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, la mobilitazione è stata proclamata dal Ver.di, il sindacato del settore dei servizi, allo scopo di ottenere il riconoscimento dei contratti collettivi per il commercio al dettaglio e per corrispondenza. Con lo sciopero, i dipendenti e i loro rappresentanti intendono, inoltre, concludere un contratto collettivo “per un lavoro buono e sano”. I centri di Amazon coinvolti sono a Werne e Rheinberg in Renania settentrionale-Vestfalia), Lipsia in Sassonia, Coblenza in Renania-Palatinato e a Bad Hersfeld in Assia. Il Ver.di prevede che all'astensione dal lavoro prenderanno parte circa 1.700 dipendenti di Amazon. La vertenza sui salari è in corso tra lavoratori e azienda dal 2013. Il sindacato chiede norme di contrattazione collettiva per i dipendenti nei centri di spedizione di Amazon in Germania, come è consuetudine nella vendita al dettaglio e per corrispondenza. Il gruppo si rifiuta, sostenendo che non si tratti di attività per la vendita al dettaglio, ma di logistica. (Geb)