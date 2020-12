Energia: Xinjiang, PetroChina scopre riserva di gas di oltre cento miliardi di metri cubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PetroChina, il più grande produttore asiatico di petrolio e gas, ha effettuato una grande scoperta di gas naturale nella regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang, con una riserva iniziale stimata in oltre cento miliardi di metri cubi. Lo ha riferito l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". PetroChina ha sfruttato 610 mila metri cubi di flusso giornaliero di gas e 106,3 metri cubi di petrolio greggio nel pozzo di esplorazione Hu-1, per un totale di 15 mila chilometri quadrati sul bordo meridionale del bacino Junggar. I flussi di petrolio e gas sono stati localizzati a circa 7.400 metri sotto la superficie terrestre. Vicino al punto di scoperta, PetroChina sta perforando altri tre pozzi di esplorazione: Letan 1, Tianwan 1 e Tianan-1. Lo Xinjiang è tra le migliori aree per l'esplorazione interna e il gigante statale dell'energia ha promesso di spendere 150 miliardi di yuan (22,9 miliardi di dollari) tra il 2018 e il 2020 per aumentare la produzione totale di petrolio e gas nella regione portandola a un milione di barili al giorno di petrolio equivalente. Questo nuovo ritrovamento segna un ulteriore passo avanti nello sviluppo del gas naturale della compagnia petrolifera nella regione, dopo una scoperta di dimensioni simili nel bacino di Tarim nel settembre dello scorso anno.(Cip)