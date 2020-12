Etiopia: esplode ordigno abbandonato ad Addis Abeba, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite in seguito all’esplosione di una bomba abbandonata nella capitale dell'Etiopia, Addis Abeba. È quanto affermato dalla polizia etiope, secondo cui l'esplosione è avvenuta domenica nel quartiere di Lideta. Le vittime, ha riferito all'emittente di stato “Ebc” dal comandante della polizia Alemayehu Ayalke, erano dei senzatetto che vivevano per strada. Al momento non ci sono indicazioni sul fatto che questa esplosione sia collegata alla crisi nel Tigrè. “È in corso un'indagine sull'esplosione e il pubblico verrà informato una volta che l'indagine sarà completata”, ha detto il funzionario.(Res)