Covid: Coldiretti, shopping regali concluso da 9 italiani su 10

- Hanno concluso lo shopping natalizio più di nove italiani su dieci (92 per cento) che hanno deciso quest'anno di fare regali. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’inizio della settimana di Natale segnato quest’anno dalle nuove chiusure previste per zone arancioni e rosse, per evitare la diffusione dei contagi. Solo una minoranza degli italiani infatti – sottolinea la Coldiretti - ha deciso di aspettare i giorni che precedono il Natale. Si segnala quest’anno – continua la Coldiretti – anche una maggiore attenzione al prezzo con un italiano su tre che ha dichiarato di approfittare degli sconti del periodo facendo lo slalom tra negozi fisici ed internet per gli acquisti di Natale sulla base dei dati Deloitte. Per lo shopping il 32 per cento degli acquisti è peraltro pagato dagli italiani con la moneta elettronica spinta dalle preoccupazioni per il contagio da Covid e dalle ultime misure varate per favorire l’uso di bancomat e carte di credito. A pesare in Italia – continua la Coldiretti - è l’effetto congiunto dell’operazione cashback insieme al boom degli acquisti in rete. Nonostante l’emergenza per Natale però – continua la Coldiretti – il 62 per cento degli italiani ha dichiarato di scegliere i negozi fisici come la principale meta per lo shopping natalizio a fronte di un 38 per cento che predilige l’online. (segue) (Rin)