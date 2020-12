Brexit: scade il termine ultimo per raggiungere un accordo, negoziati nel limbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per un accordo commerciale post Brexit tra Regno Unito e Unione europea sarebbero nel limbo in seguito al superamento del termine ultimo stabilito dal Parlamento europeo per raggiungere un accordo, identificato nella giornata di ieri. Domenica infatti era stata indicata dal Parlamento come il termine ultimo per raggiungere un accordo e permettere la ratifica dello stesso entro il 31 dicembre, giorno in cui scadrà il periodo di transizione della Brexit. Secondo quanto riporta "The Guardian", le posizioni in materia di pesca si sarebbero marginalmente avvicinate nella giornata di ieri, prospettando quindi uno scenario in cui anche se le due parti riuscissero ad ottenere un accordo vi sarebbe il rischio che non potrebbe essere ratificato entro il primo gennaio. I due negoziatori, David Frost e Michel Barnier, continueranno le trattative nella giornata di oggi, nonostante il Parlamento europeo abbia fatto sapere che non voterà l'accordo entro il 31 dicembre.Secondo quanto riporta la stampa britannica, questo significherà che il Consiglio europeo, nel caso si raggiunga un accordo, dovrà probabilmente mettere in campo delle misure provvisorie a partire dal primo gennaio per evitare lo spettro di un "no deal" di poche settimane, fino a quando il Parlamento non potrà votare e ratificare l'accordo. Tuttavia, scrive "The Guardian", nel caso le trattative proseguissero per diversi altri giorni, potrebbe non esserci il tempo per le capitali europee di analizzare il testo e far approvare dal Consiglio tali misure provvisorie, lasciando i rapporti Ue-Regno Unito scoperti sino a quando l'Europarlamento non potrà esprimersi. (Rel)