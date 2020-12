Sardegna: nuovi fondi per il rilancio delle imprese sarde, aiuti per il superbonus ristrutturazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio attraverso il credito di filiera – chiarisce Fasolino – e l'occasione offerta dal Superbonus Nazionale, (l'agevolazione al 110 per cento per le spese di efficienza energetica negli edifici), le risorse raccolte dalla Piattaforma digitale saranno utilizzate per erogare prestiti a consorzi stabili di imprese operanti in Sardegna che assicurino di realizzare in tempi certi gli interventi di efficientamento energetico che consentono di attivare il Superbonus. Il prestito erogato al raggruppamento di imprese sarde verrà restituito attraverso i crediti di imposta raccolti in pagamento dai privati che ristrutturano la casa". "Passo dopo passo – osserva l'assessore – arricchiamo un ampio corredo di strumenti che interviene a tutto campo: dal fondo Sardegna-Bei per il credito alla moratoria per i prestiti, fino alle garanzie per i prestiti regionali. La Regione è al fianco dell'Isola che produce per salvare e rendere più competitiva l'impresa-Sardegna". (Rsc)