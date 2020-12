Cina: Libro bianco annuncia ulteriore apertura del settore energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Libro bianco, la Cina ha revocato le restrizioni agli investimenti stranieri per entrare nei settori del carbone, del petrolio, del gas, dell'elettricità che esclude il nucleare e della nuova energia. La Cina sta anche promuovendo l'industria energetica in zone pilota di libero scambio come Guangdong, Hubei, Chongqing e Hainan e sostiene l'ulteriore apertura dell'intero settore petrolifero e del gas nella zona pilota di libero scambio cinese (Zhejiang). Le società energetiche internazionali stanno espandendo costantemente gli investimenti in Cina, con importanti progetti di investimento straniero come l'impianto di Tesla di Shanghai, lanciati uno dopo l'altro, e il numero di stazioni di servizio finanziate dall'estero in rapida crescita. (Cip)