- Mediaset comunica di prevedere nel secondo semestre 2020 una crescita dei ricavi pubblicitari in Italia di circa il 4 per cento rispetto al pari periodo 2019. Lo riferisce la stessa azienda, secondo cui in particolare, nell’ultimo bimestre dell’anno si sta registrando un’accelerazione dellacrescita intorno al 6-7 per cento. (Rin)