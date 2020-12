Perù: Keiko Fujimori prima iscritta alle presidenziali del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto, è la prima candidata ufficiale alle elezioni presidenziali dell'aprile del 2021. Già presentatasi due volte alla competizione, Keiko è in attesa di conferma da parte delle autorità elettorali. Fujimori, il cui padre è in carcere per reati contro l'umanità, è in attesa di essere processata per un presunto reato di corruzione legato al dossier dell'impresa di costruzioni brasiliana Odebrecht. Agli arresti preventivi, l'aspirante presidente era stata scarcerata a fine aprile dopo che i giudici, considerando anche il pericolo di contagio dal nuovo coronavirus, avevano ritenuto "eccessiva" la misura. Al momento sono almeno 23 i possibili candidati alla presidenza, con il termine ufficiale delle presentazioni che scade domani. Tra i tanti nomi in lizza anche quello di Ollanta Humala, già presidente dal 2011 al 2016, anch'egli finito in carcere per un presunto coivnolgimento in affari illeciti. (segue) (Brb)