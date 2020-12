Perù: Keiko Fujimori prima iscritta alle presidenziali del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leader del movimento conservatore Forza popolare (Fp), Keiko Fujimori è figura polarizzante della scena politica nazionale. "First lady" durante il mandato del padre (1994-2000), si era presentata alle presidenziali del 2011 arrivando seconda al ballottaggio con Humala. Al primo turno aveva ottenuto quasi 3 milioni e emzzo di voti (il 23,55 per cento dei consensi contro il 31,7 di Humala) e altri 7,49 milioni allo spareggio, mezzo milione di consensi in meno sul vincitore. Vittoria sfiorata nel 2016, con 6,1 milioni di voti ottenuti al primo turno (39 per cento) e 8,5 al secondo: al vincitore, Pedro Pablo Kuczynski, andavano poco meno di quattromila preferenze in più. Keiko denunciava, senza seguito, possibili alterazioni del voto che le avrebbero sottratto la vittoria. (segue) (Brb)