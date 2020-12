Medio Oriente: palestinesi riescono ad abbattere un drone israeliano con le pietre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani palestinesi hanno abbattuto un drone israeliano, che avrebbe dovuto sganciare gas lacrimogeni, dopo che in decine di persone sono rimaste ferite nell'intervento dell'Esercito israeliano durante la marcia settimanale contro l'insediamento di Kafr Qaddum, in Cisgiordania. Secondo l'agenzia palestinese "Ma'an", i giovani sono riusciti ad abbattere il drone mentre da remoto un militare israeliano lo stava direzionando verso di loro per sparare dei lacrimogeni.(Res)