Iraq: attacco contro zona verde a Baghdad, danneggiata ambasciata Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto razzi di tipo Katyusha sono stati lanciati ieri sera da ignoti contro la cosiddetta ‘zona verde’ nel centro della capitale dell’Iraq, Baghdad. Alcuni dei razzi, che secondo la Cellula per i media della sicurezza irachena sono partiti dalla base aerea di Al Rashid, a sud-est della capitale, hanno colpito edifici residenziali presenti nell’area, causando il ferimento di almeno un soldato iracheno. L’ambasciata degli Stati Uniti ha confermato che l’attacco ha attivato i sistemi di difesa antiaerea e i suoi edifici hanno subito “danni leggeri”, ma non ci sono stati feriti o vittime. “Abbiamo ricevuto notizie relativamente a danni in aree residenziali nei pressi dell’ambasciata Usa, e alla possibilità che fra i civili iracheni innocenti ci siano feriti”, ha annunciato la sede diplomatica statunitense. “Come abbiamo detto numerose volte, questo genere di attacchi contro sedi diplomatiche è una violazione del diritto internazionale e un attacco diretto alla sovranità del governo dell’Iraq: facciamo appello a tutti i leader politici e i governanti iracheni affinché adottino misure per impedire attacchi come questi, e ne accertino i responsabili”, ha proseguito l’ambasciata. (segue) (Res)