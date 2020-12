Iraq: attacco contro zona verde a Baghdad, danneggiata ambasciata Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco è stato condannato ufficialmente dalla presidenza della repubblica irachena; il portavoce del comandante in capo delle forze armate, Yehia Rasool, ha parlato della responsabilità di “gruppi criminali”, promettendo di perseguire e arrestare i responsabili. Il segretario generale del gruppo sciita Asaib Ahl al Haq, Qais al Khazali, ha negato la responsabilità del gruppo “resistenza irachena” (che ha rivendicato attacchi passati contro l’ambasciata Usa). Recentemente l’ambasciata Usa aveva ridotto il personale diplomatico in vista di possibili nuovi attacchi, soprattutto dato l’approssimarsi dell’anniversario dell’uccisione di Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei pasdaran iraniani, e di Abu Mahdi al Muhandis, vicecomandante delle Unità di mobilitazione popolare sciite, uccisi lo scorso 3 gennaio a Baghdad in un attacco statunitense. (Res)