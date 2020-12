Giappone: il premier Suga è intervenuto per frenare l'apprezzamento dello yen sul dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, è intervenuto all'indomani delle elezioni presidenziali Usa dello scorso novembre, ordinando ai funzionari del ministero delle Finanze di "assicurare che lo scambio yen-dollaro non superi la soglia di 100 yen". Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'ordine giunto dall'ufficio del primo ministro è stato confermato da diverse fonti governative. Suga avrebbe ordinato di avviare la vendita di yen nel caso la valuta giapponese avesse infranto la soglia di cambio succitata. La volontà del premier di ricorrere a un intervento diretto sui cambi, spesso ritenuta una "opzione di ultima istanza", avrebbe sorpreso molti dei suoi collaboratori. Le aziende esportatrici giapponesi quotate a Tokyo necessitano di un cambio non inferiore a 100,2 yen sul dollaro per garantire la loro profittabilità, secondo un sondaggio effettuato dall'Ufficio del primo ministro lo scorso gennaio. Un cambio più forte danneggerebbe la profittabilità delle aziende giapponesi, ne danneggerebbe il valore azionario e innescherebbe un circolo vizioso che causerebbe danni all'economia giapponese nel suo complesso. Il Giappone, però, non interviene direttamente nel mercato valutario dal 2011. (segue) (Git)