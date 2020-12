Usa: YouTube rimuove deposizione del legale di Trump al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- YouTube ha rimosso dalla propria piattaforma per la condivisione di contenuti video le dichiarazioni iniziali rese di fronte alla commissione per la Sicurezza interna del Senato federale Usa da un legale del presidente Donald Trump, Jesse Binnall, all'inizio di una audizione in merito alle presunte irregolarità verificatesi in occasione delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Lo ha riferito lo stesso Binnal sul proprio profilo Twitter: "YouTube ha deciso che la mia dichiarazione iniziale di fronte al Senato Usa, resa sotto giuramento e sulla base di prove circostanziate, sia troppo pericolosa per i suoi utenti. L'ha rimossa. Ad oggi, 'le nostre prove non sono mai state confutate, solo ignorate'. Per quale ragione Google ha così paura della verità? #GrandeFratello", ha scritto l'avvocato. La stampa Usa riferisce che Youtube ha rimosso anche il video della deposizione vera e propria di Binnal di fronte al Senato. All'inizio di dicembre, YouTube ha annunciato la rimozione coatta dalla propria piattaforma di tutti i video "contenenti accuse di frode diffusa o errori che avrebbero inficiato l'esito di una storica elezione presidenziale Usa". Nell'arco di poche settimane, l'introduzione di tale politica ha portato alla cancellazione di oltre 8mila canali YouTube. (Nys)