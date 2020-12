© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito degli Stati Uniti ha confermato ieri, 20 dicembre, la morte di un militare 20enne che risultava disperso da giorni a a Fort Drum, una caserma nello Stato di New York. Il Comando per le indagini criminali (Cic) dell'esercito ha annunciato il ritrovamento del corpo senza vita del militare, Hayden Allen Harris; gli investigatori sospettano un omicidio, ma le indagini sono ancora in corso. (Nys)