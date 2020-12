Corea del Sud: esportazioni in crescita dell'1,2 per cento a dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca di Corea ha deciso di mantenere invariati i tassi di riferimento, al termine della riunione del comitato politico dello scorso 26 novembre. La banca ha confermato il tasso a breve termine dello 0,5 per cento, ed ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni economiche per il 2020, pur dando eco alle preoccupazioni legate al recente aumento dei contagi nel paese. Alla luce dei recenti segnali positivi provenienti anzitutto dal comparto delle esportazioni, la banca centrale ha rivisto la previsione per il 2020 da una contrazione dell’1,3 per cento del Pil ad una leggermente più contenuta, dell’1,1 per cento. La banca centrale prevede che il prossimo anno la Corea del Sud conseguirà una crescita del pil del 3 per cento, più del 2,8 per cento anticipato nei mesi scorsi. (segue) (Git)