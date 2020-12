Hong Kong: Corte d'appello, divieto di indossare maschere è costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte suprema di Hong Kong ha stabilito oggi, 21 dicembre, che il divieto di indossare maschere introdotto dal capo esecutivo Carrie Lam in qualsiasi tipo di riunione pubblica è costituzionale. Un collegio di cinque giudici presso la Corte d'appello finale ha stabilito all'unanimità che il divieto di indossare maschere durante le proteste e le manifestazioni - autorizzate o meno - è proporzionato e ragionevolmente necessario per prevenire la violenza. Il tribunale ha dichiarato che l'ambito del potere di emanare leggi sussidiarie ai sensi dell'ordinanza in caso di emergenza o pericolo pubblico non è incostituzionale, anche se non esiste una definizione ufficiale di "emergenza" o "pericolo". La corte ha definito "chiaramente proporzionato" il regolamento sul divieto di occultare per nascondere l'identità dei trasgressori della legge, e in particolare dei partecipanti ad un'assemblea non autorizzata, un incontro pubblico o una processione. "Gli interessi di Hong Kong nel suo insieme dovrebbero essere presi in considerazione poiché lo stato di diritto stesso è minato dalle azioni di criminali mascherati che, con le loro identità nascoste, erano apparentemente liberi di agire impunemente", ha stabilito la corte. (segue) (Cip)