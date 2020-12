Hong Kong: Corte d'appello, divieto di indossare maschere è costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Corte aveva inizialmente stabilito, nel novembre dello scorso anno, che la legge che vietava di occultare il volto fosse incostituzionale, in quanto introduceva una eccessiva limitazione dei diritti fondamentali. Il governo ha però presentato ricorso contro il pronunciamento. L'ex parlamentare Leung Kwok-hung ha espresso disappunto per la decisione della corte, affermando che non ha fornito giustizia alla popolazione di Hong Kong. Leung ha citato le critiche alla precedente sentenza dell'Alta Corte sulla questione dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese - il parlamento della Repubblica popolare - affermando che i tribunali di Hong Kong sono stati sottoposti a un'enorme pressione politica. Il democratico Albert Ho, che rappresenta i candidati a favore della democrazia, ha descritto come "deludente e sorprendente" il ribaltamento della precedente sentenza da parte della Corte d'appello. Ho ha detto che non pensa sia ragionevole vietare le maschere durante le proteste pacifiche quando la polizia ha già il potere di chiedere alle persone di togliere le maschere se una protesta diventa violenta. (Cip)