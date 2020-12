Elezioni Usa: Trump vuole presentare un nuovo ricorso alla Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è deciso a ricorrere nuovamente alla Corte Suprema contro l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre in Pennsylvania. Lo riferisce il quotidiano "Politico". La campagna elettorale di Trump ha annunciato ieri, 20 dicembre, di aver presentato una nuova petizione alla Corte Suprema, chiedendole di esprimersi nel merito della costituzionalità delle modifiche alle norme elettorali approvate dal governo di quello Stato, risultate in un impiego su vasta scala del voto postale. L'ipotesi di un ribaltamento dell'esito del voto da parte della Corte Suprema appare estremamente improbabile, ma se anche tale scenario dovesse concretizzarsi, la Pennsylvania da sola non basterebbe a ribaltare la vittoria del democratico Joe Biden, che la scorsa settimana ha ottenuto il voto della maggioranza dei grandi elettori, diventando ufficialmente il presidente eletto degli Stati Uniti. (Nys)