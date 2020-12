Business news: Perù, Fitch rivede outlook da stabile a negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha rivisto da stabili a negative le prospettive economiche del Perù, mantenendo tuttavia il profilo del debito sovrano a BBB+, in ragione del sostegno fornito da istituzioni finanziarie esterne. Secondo Fitch l’economia del Perù si contrarrà del 12 per cento nel 2020, una delle peggiori recessioni in America Latina e la crisi più grave tra i paesi con categoria di investimento BBB+. “La bassa coesione politica e delle istituzioni dal 2016 potrebbe minare la capacità del prossimo governo di attuare un'ampia gamma di riforme della produttività fiscale, politica ed economica", ha avvertito la società in una nota, ripresa dalla stampa locale. Il Perù andrà a elezioni generali nell'aprile 2021. (Res)