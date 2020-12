Business news: Brasile, l'Ocse prevede un calo del 5 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse) ha migliorato i pronostici sull'economia del Brasile per il 2020, passando da una contrazione del 6 per cento ipotizzata all'inizio del mese di dicembre nell'ambito della presentazione dell'"Economic outlook", all'attuale -5 per cento. Il miglioramento della stima è contenuto nel Rapporto economico 2020 pubblicato oggi e ripreso dalla stampa locale. Il testo suggerisce, tra le altre azioni, il mantenimento del tetto alla spesa pubblica rendendo tuttavia il bilancio meno rigido e concedendo maggiori risorse in favore di programmi sociali come il Bolsa Familia (reddito di cittadinanza su base familiare). (Res)