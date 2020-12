Usa: il Congresso raggiunge l'accordo per il sostegno all'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Senato degli Stati Uniti hanno raggiunto ieri, 20 dicembre, un accordo per il varo di un piano di salvataggio dell’economia da 900 miliardi di dollari e per il rifinanziamento dello Stato federale. Ad aprire la strada all’accordo è stata un’intesa sui poteri di prestito d’emergenza della Federal Reserve, uno degli ostacoli che tenevano da settimane in fase di stallo i colloqui sul nuovo pacchetto destinato ad aiutare famiglie e imprese nel pieno della crisi causata dalla pandemia di coronavirus. In base all’intesa, cui hanno lavorato il democratico Chuck Schumer e il repubblicano Pat Toomey, la banca centrale statunitense avrebbe la possibilità di varare programmi di prestito d’emergenza senza l’approvazione del Congresso. Tuttavia, tali programmi non potranno replicare quelli da migliaia di miliardi di dollari approvati dal Congresso la scorsa primavera, nella fase più acuta della pandemia. L'accordo lega nuove misure di sostegno economico per 900 miliardi di dollari al piano di rifinanziamento delle attività ordinarie del governo federale sino al prossimo primo ottobre, per un importo di altri 1,400 miliardi di dollari (segue) (Nys)