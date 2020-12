Usa: il Congresso raggiunge l'accordo per il sostegno all'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto concordato da Repubblicani e Democratici include 300 dollari settimanali di sussidio di disoccupazione extra, una seconda tornata di assegni una tantum e fondi per le scuole, per gli operatori sanitari, per la distribuzione dei vaccini e per le piccole imprese. La svolta per lo sblocco dei negoziati è legata alla rinuncia da parte dei Democratici allo stanziamento di fondi per Stati ed enti locali e alla rinuncia da parte dei Repubblicani alla concessione di coperture di responsabilità per le aziende. Il presidente uscente, Donald Trump, ha invitato i legislatori ad accelerare i lavori sul piano di salvataggio. “Finite il lavoro, e concedete più soldi in pagamenti diretti”, ha scritto su Twitter questa mattina il capo della Casa Bianca. (Nys)