Giappone: governo approva bilancio record da 1.030 miliardi di dollari

- Il governo del Giappone ha approvato oggi, 21 dicembre, un bilancio di previsione da 106.610 miliardi di yen (1.030 miliardi di dollari) per l'anno fiscale 2021. Si tratta del bilancio di maggiore importo mai approvato nella storia del Paese, per effetto delle misure addizionali di sostegno all'economia varate nel contesto della crisi pandemica globale. Il bilancio dello Stato giapponese è in costante aumento da nove anni a questa parte: il bilancio per l'anno fiscale che inizierà il prossimo aprile eccede quello dell'anno corrente di 102,66 miliardi di yen. Per finanziare la spesa, le emissioni di debito sovrano aumenteranno di 11.040 miliardi di yen rispetto al 2019, a 43.600 miliardi di yen. Le entrate fiscali, che negli ultimi anni erano aumentate per effetto dei consistenti utili aziendali e a seguito dell'aumento della tassazione, dovrebbero ammontare il prossimo anno a 57.450 miliardi di yen, più dei 55.130 miliardi previsti per il 2020. Il 40,9 per cento del bilancio dello Stato giapponese sarà dunque finanziato da debito, rispetto al 31,7 per cento di quest'anno. (segue) (Git)