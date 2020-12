Giappone: governo approva bilancio record da 1.030 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (Boj) ha deciso oggi, 18 dicembre, di sino a ottobre 2021 il suo programma di finanziamento emergenziale, in linea con l'iniziativa del governo di quel Paese di approvare un nuovo pacchetto di misure di stimolo per accelerare la ripresa economica. La scadenza del programma della Boj era prevista inizialmente per la fine dell'anno fiscale corrente, il prossimo marzo. In una nota, la banca centrale ha annunciato che "valutate le proiezioni secondo cui l'attività economica e i prezzi rimarranno soggetti a pressioni ribassiste per un periodo prolungato, a causa dell'impatto della Covid-19, la banca valuterà ulteriori misure efficaci e sostenibili di alleggerimento quantitativo". La Boj ha anche stabilito di mantenere invariati i principali pilastri della sua politica monetaria, incluso il tasso di riferimento a breve termine di meno 0,1 per cento e l'impegno all'acquisto di debito pubblico senza limiti. E' stato riconfermato anche il piano di acquisto di obbligazioni da 116 miliardi di dollari annui. (segue) (Git)