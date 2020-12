Giappone: governo approva bilancio record da 1.030 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone attingerà a 6 miliardi di dollari da un conto dello Stato giapponese, in un raro accordo teso a garantire che la banca centrale disponga di "munizioni" sufficienti a garantire la stabilità del mercato, in un contesto di rinnovata turbolenza causata dal peggioramento del quadro pandemico nel Paese. L'accordo, annunciato il 16 dicembre, prevede la possibilità per la banca centrale di acquistare dollari in contanti dal ministero delle Finanze in qualunque momento sino alla fine di marzo 2021, utilizzando il tasso di cambio ordinario yen-dollaro. E' la prima volta nella storia che la Banca del Giappone ottiene la possibilità di acquistare dollari direttamente dallo Stato giapponese, un segnale della preoccupazione che regna a Tokyo in merito al rischio di una rinnovata penuria di valuta Usa in concomitanza con la fine del 2020. Secondo una nota della banca centrale, l'accordo è stato siglato "in vista dell'agevole esecuzione delle operazioni della Banca del Giappone, inclusa la cooperazione finanziaria internazionale e la fornitura di valuta estera alle istituzioni finanziarie". (segue) (Git)