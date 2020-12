Giappone: coronavirus, Moderna inizierà test clinici del vaccino il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test clinici del vaccino sperimentale contro la Covid-19 sviluppato da Moderna avranno inizio in Giappone "nel mese di gennaio". Lo ha annunciato un dirigente di Takeda Pharmaceutical, Rajeev Vankjayya, incaricato dell'unità globale per i vaccini della società farmaceutica giapponese, ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" che Takeda prevede di impiegare circa 200 volontari per la prima fase dei test clinici in Giappone. Lo scorso ottobre ministero della Salute del Giappone ha concordato con Moderna la fornitura di 50 milioni di dosi di vaccino nella prima metà del 2021. (segue) (Git)