Thailandia: elezioni locali, cittadini al voto in 76 province

- La Thailandia ha aperto i seggi ieri per le prime elezioni locali dal golpe incruento del 2014. Lo riferisce la stampa locale, evidenziando che l'elezione è il primo termometro nazionale del sostegno goduto dal movimento pro-democrazia, impegnato da mesi in proteste contro il governo e per la riforma della Costituzione. I cittadini di 76 province al di fuori di Bangkok hanno votato per eleggere i capi esecutivi e i membri degli organi legislativi noti come organizzazioni amministrative provinciali (Pao). Le organizzazioni legislative sono responsabili dell'approvazione dei bilanci locali e di servizi pubblici come strade, ponti, sistemi fognari e reti elettriche. I governatori provinciali, invece, sono nominati dal ministero dell'Interno. Le elezioni locali erano state congelate nel 2014 dopo il colpo di stato guidato dall'ex generale Prayuth Chan-ocha, attuale primo ministro della Thailandia. Il Paese ha tenuto elezioni generali lo scorso anno, e in quell'occasione il partito pro-democrazia Future Forward, fondato dal magnate Thanathorn Juangroongruangkit, ha sospeso gli analisti affermandosi come terza forza politica del Paese. Quest'anno, però, Thanathorn è stato estromesso dalla politica per via giudiziaria, e la Corte costituzionale ha sciolto il partito, accusato di irregolarità elettorali. (Fim)