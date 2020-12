Business news: Brasile, turismo registra perdite per 40 miliardi di euro tra marzo e novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico in Brasile ha registrato perdite per 245,5 miliardi di real (40 miliardi di euro) tra marzo e novembre a causa degli effetti negativi della pandemia di nuovo coronavirus. Lo riferisce la Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc) in una nota diffusa dai media nazionali, sottolineando che "attualmente il settore opera con solo il 39 per cento della sua capacità di generazione di entrate mensili". La Cnc prevede che le entrate reali del settore turistico si ridurranno del 39,1 per cento nel 2020, con la prospettiva di tornare al livello pre-pandemia solo nel secondo trimestre del 2023. Secondo l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) le attività turistiche sono cresciute del 7,1 per cento da settembre a ottobre, il sesto aumento mensile consecutivo. Tuttavia, il settore turistico brasiliano registra ancora perdite del 54,7 per cento rispetto ai dati pre-crisi di febbraio. (Res)