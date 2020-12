Business news: Brasile, Petrobras annuncia avvio vendita 50 per cento concessioni in campo offshore di Marlim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale del Brasile Petrobras ha annunciato di aver avviato la fase non vincolante nel processo di vendita del 50 per cento delle proprie partecipazioni nel polo petrolifero offshore di Marlim, nel bacino pre-sal di Campos, al largo dello stato di Rio de Janeiro. In questa fase sarà verificato quante e quali aziende esprimeranno interesse all'acquisto dei diritti delle concessioni dei campi off-shore. In un comunicato Petrobras ricorda che in questa fase "le aziende interessate dovranno presentare le proprie credenziali per poter accedere alla fase vincolante nel corso della quale, dopo aver ricevuto le lettere di invito con le istruzioni dettagliate sul processo di cessione, comprese le linee guida per lo svolgimento della vendita, potranno inviare proposte di acquisto che saranno valutate della Petrobras". L'azienda brasiliana rimarrà l'operatore degli asset, mantenendo il restante 50 per cento della concessione. (Res)