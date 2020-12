© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Webinar operativo 'Aria, acqua e terra: come cambia la Valle del Sacco' promosso dal Consiglio regionale del Lazio e moderato dal presidente Mauro Buschini. Il dibattito si incentrerà sulla fase operativa della bonifica della Valle del Sacco e sugli interventi sulla qualità dell'aria per tutti i Comuni della regione. Interverranno: Roberto Morassut, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento smaltimento e recupero; Flaminia Tosini, direttore regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti; Marco Lupo, direttore generale Arpa Lazio. Parteciperanno i consiglieri regionali del territorio. Diretta Facebook sulla pagina del presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini. (ore 10)- Conferenza stampa per la presentazione della Relazione annuale 2020 di Acos, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Parteciperanno il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, e il presidente dell'Agenzia ACoS, Carlo Sgandurra, oltre ai Responsabili di settore ACoS. Evento in streaming. (ore 18.15) (segue) (Rer)