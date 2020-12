Business news: Ue-Mercosur, accordo di libero scambio, più contatti e dialogo politico per attuazione che dia vantaggi reciproci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intensificare i contatti al fine di migliorare lo scambio di informazioni, aumentare il dialogo politico e identificare aree di cooperazione affinché l'attuazione dell'accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercato del sud (Mercosur) dia vantaggi ad entrambe le parti. E' quanto emerso dalla riunione ministeriale informale dei ministri degli Affari esteri dell'Ue, dell'America Latina e dei Caraibi, a cui hanno partecipato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e i ministri di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che hanno discusso di una via da seguire per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo Ue-Mercosur. I partecipanti, ha spiegato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), hanno espresso la convinzione che l'accordo debba essere attuato in modo tale da fornire vantaggi a entrambe le parti nella dimensione economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e hanno ribadito il loro impegno a realizzare efficacemente gli impegni internazionali stabiliti nell'accordo, compreso l'accordo di Parigi. A tal fine, i ministri e Dombrovskis hanno incaricato i loro funzionari di intensificare i contatti al fine di migliorare lo scambio di informazioni, aumentare il dialogo politico e identificare aree di cooperazione. Questo processo e le azioni dovrebbero concentrarsi in particolare sulle aree di interesse pubblico legate all'accordo, compresa la deforestazione. Le due parti hanno espresso la convinzione che la loro cooperazione per stabilire le giuste condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo aumenterà il suo potenziale per contribuire all'obiettivo generale condiviso dello sviluppo sostenibile, osservando i principi e gli orientamenti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. (Res)