Business news: Brasile, Bolsonaro pubblica il decreto che facilita itticoltura nel Paese

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoria) che rende meno burocratico il processo di concessione di acque della federazione all'itticoltura e migliora la gestione dell'occupazione degli specchi d'acqua destinati all'allevamento di pesce. "Dopo 17 anni il decreto 10.576/20 sburocratizza, modernizza e velocizza i processi di concessioni di della federazione, facilitando la coltivazione degli organismi acquatici in Brasile", ha scritto Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il testo firmato ieri, che aggiorna il decreto n. 4.895, del 2003, rende più chiara la procedura, fissa criteri oggettivi e dovrebbe ridurre i tempi per il trasferimento dell'uso agli interessati. (Res)