Business news: Americhe, Mercosur, presidente Fernandez presenta agenda presidenza argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha dichiarato che "lo sviluppo sostenibile, l'innovazione tecnologica e l'inclusione sociale" saranno i principali punti dell'agenda del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) durante la presidenza pro-tempore di Buenos Aires che inizia a partire da oggi. Lo ha annunciato nel corso del 57mo vertice dei paesi membri. "Il Mercosur è il progetto politico regionale più importante per il nostro paese, è una politica di stato", ha detto Fernandez. "Crediamo in un Mercosur come motore dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione tecnologica, e dell'inclusione", ha aggiunto sottolineando che "la sostenibilità dev'essere una parola chiave che accompagni tutte le azioni del blocco". Il governo argentino ha ribadito quindi il suo auspicio riguardante il pieno ingresso della Bolivia come stato parte del blocco durante la sua presidenza. (Res)