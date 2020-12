Business news: vertice Mercosur, ribadita volontà di procedere a ratifica accordo libero scambio con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), blocco regionale composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay, ha ribadito la sua "massima volontà" di procedere alla ratifica dell'Accordo di libero scambio con l'Unione Europea (Ue) siglato nel 2019. E' quanto afferma la dichiarazione congiunta emessa al termine del 57mo vertice del gruppo, al termine del quale l'Argentina ha assunto la presidenza pro-tempore del blocco per il prossimo semestre. Nel documento finale l'istanza sudamericana esorta le parti a "superare gli ostacoli che hanno impedito la conclusione di un processo di oltre 20 anni" che ha portato ad un accordo definito come "ampio, ambizioso ed equilibrato". La dichiarazione congiunta sottolinea i progressi fatti anche sul fronte di altri accordi commerciali. Primo fra tutti l'accordo con l'Associazione europea di libero scambio (Efta) composta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, per la cui firma mancano solo alcuni documenti tecnici. Vengono sottolineati anche i passi avanti fatti nonostante la pandemia nei negoziati con Canada, Libano, Corea del Sud, Israele e Singapore. (Res)