Business news: Perù, nel 2020 economia in calo del 12, 9 per cento

- L’economia del Perù subirà una contrazione del 12, 9 per cento nel 2020, a fronte di una crescita del 2,2 per cento nel 2019, a causa della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. È la stima diffusa oggi dalla Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal) delle Nazioni Unite, in cui si conferma che il paese andino vedrà una delle contrazioni economiche più pronunciate della regione. L’organismo prevede per il 2021 una crescita del 9 per cento che tuttavia non basterà a recuperare i livelli di Pil e produzione pre crisi. Il calo del Pil dei partner commerciali, si legge, ha avuto un forte impatto sulla domanda esterna e la domanda interna è crollata a causa della riduzione della spesa delle famiglie e l'interruzione dei progetti di investimento. (Res)