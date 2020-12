Business news: Panama, nel 2020 economia in calo del 11 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panama chiuderà il 2020 con una contrazione del prodotto interno lordo (pil) pari all'11 per cento. Lo scrive la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nel "Bilancio preliminare" delle economie della regione, pubblicato mercoledì. Il paese sudamericano, che aveva chiuso il 2019 con una confortante crescita del Pil del 3,0 per cento, tornerà a crescere nel 2021, con un ritmo del 5,5 per cento. Secondo la Cepal "il calo è dovuto principalmente alle misure adottate nel paese per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Da marzo il governo ha decretato varie misure, come il coprifuoco e la quarantena obbligatoria su tutto il territorio nazionale, che sono state aggiornate e regolamentate nei mesi successivi", si legge nel documento. (Res)