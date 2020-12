Business news: Brasile, Senato approva la legge di bilancio per l'anno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha approvato la legge di bilancio di previsione (Ldo) per l'anno 2021. Il testo prevede una crescita del 3,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), un disavanzo primario di 247,1 miliardi di real (39,8 miliardi di euro), il più grande degli ultimi otto anni, e il salario minimo a 1.088 real (175 euro) in aumento del 4 per cento rispetto al valore attuale, in linea con la previsione di crescita dell'inflazione. Lo riferisce l'ufficio stampa del Senato. Il testo approvato è stato trasmesso alla presidenza della Repubblica per la promulgazione. La Ldo contiene le linee guida della gestione del bilancio pubblico del prossimo anno, poiché la Legge di bilancio annuale (Loa) non sarà votata fino al prossimo febbraio. Pertanto, il governo può gestire solo un dodicesimo del budget previsto ogni mese prima che la Loa diventi definitiva. (Res)