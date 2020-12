Business news: Messico, Banca centrale conferma tasso di sconto al 4,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta dei governatori della Banca Centrale del Messico (Banxico) ha deciso di non variare il tasso di interesse, lasciandolo al 4,25 per cento. La decisione, rende noto l'autorità monetaria, è stata presa con il voto contrario di due governatori, che avrebbero voluto tagliare 25 punti base, portando l'indice al 4 per cento. "L'attività economica globale si sta recuperando, anche se in modo eterogeneo tra paesi e settori. I mercati finanziari globali hanno mostrato un comportamento positivo incentivato dai progressi nello sviluppo dei vaccini per combattere la Covid-19, l'attesa di un nuovo pacchetto di incentivi fiscali negli Stati Uniti e la minore incertezza geopolitica", si legge nella nota di Banxico. L'istituto rileva che "l'inflazione nelle economie avanzate rimane al di sotto degli obiettivi delle rispettive banche centrali", pronte a mantenere politiche monetarie accomodanti per un lungo periodo. (Res)