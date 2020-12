Germania: Covid, da mezzanotte stop a voli da e per Regno Unito e Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mezzanotte al 31 dicembre prossimo, la Germania sospenderà tutti i voli passeggeri da e per il Regno Unito e il Sudafrica, a seguito della scoperta di una variante del Covid-19 in questi due Paesi. Saranno esentati gli aerei che trasportano merci, posta e personale medico o che sono vuoti. È quanto comunicato oggi dal ministero dei Trasporti tedesco. La mutazione di Sars-Cov2 individuata nel Regno Unito e in Sudafrica, più contagiosa del 70 per cento rispetto alla variante nota finora, non è ancora stata rilevata in Germania, ha dichiarato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. (Geb)